بوتين: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سورية غامض وغير واضح، لطالما ادعت انسحابها من دول كثيرة ومنها أفغانستان

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، بأن هذا القرار غير واضح المـــلامح بعــد، خصوصا أن القوات الأمريكية قررت الانسحاب من أفغانستان لكنها ما زالت موجودة هناك.

وقال بوتين: “روسيا بشكل عام متفقة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانتصار على “داعش” الإرهابي في سوريا، لكن هناك خطر انتشار الإرهابيين في الدول المجاورة”.

وأشار بوتين إلى أن القرار الأمريكي الأخير غامض وغير واضح، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما ادعت انسحابها من دول كثيرة ومنها أفغانستان، حيث ما تزال القوات الأمريكية متواجدة هناك منذ 17 سنة.

كما حذر بوتين من أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد يسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة للأمن العالمي.

وقال بوتين : ” نشهد حاليا تفكك النظام العالمي للحد من سباق التسلح”، مضيفا أن هناك توجهات لخفض شروط وقواعد استخدام الأسلحة النووية مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.

وأشار بوتين إلى أن تقدم روسيا في الدفاع الصاروخي، يندرج ضمن جهود موسكو الرامية لاحتواء سباق التسلح، معتبرا ان العالم يشهد انهيارا لنظام الحد من انتشار التسلح، فيما بالمقابل نشهد سباقات تسلح.

كما اعتبر بوتين، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل وهذا أمر بات مؤكدا منه لكن لا يوجد منطق في فرض عقوبات بقضية الصحفي السعودي وقضية سكريبال.

وجاء رد بوتين حول قضية خاشقجي وسكريبال بعد سؤال حول اتباع سياسة اعتقال العملاء الأجانب في روسيا ردا على سياسات الدول الغربية تجاه المواطنين الروس.

وقال بوتين “روسيا لن تقوم بهذه الأعمال في المستقبل ضد الأجانب، فهم لا دخل لهم بالصراع السياسي الموجود ونحن لا نقوم بتسييس المواضيع والدخول في هذه التفاصيل”.

وأشار بوتين بأن العقوبات الغربية على موسكو تشكل نهجا مسيسا معاديا لروسيا، وأنها لا تهدأ رغم أن ضابط الاستخبارات العسكري، سيرغي سكريبال، ما زال على قيد الحياة.

وأضاف بوتين: “سكريبال، على قيد الحياة والحمد لله، ولكن هناك حزمة عقوبات بحق روسيا هذا نهج مسيس بوجه روسيا، كما إنها حجة لتنظيم هجمة جديدة على روسيا. إن لم يكن هناك سكريبال لكانوا اخترعوا شيئا آخر. والهدف واحد، وهو كبح تطور روسيا كمنافس ممكن. لا أرى أسبابا أخرى”.

ويشارك أكثر من 1700 ممثل إعلامي في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعقد في 20 ديسمبر/ كانون الأول، ونشرت قائمة الصحفيين الذين سيشاركون على موقع الكرملين.

ويعتبر هذا المؤتمر الصحفي السنوي هو الأول من نوعه بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.