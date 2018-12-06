صدقاً ان اسرائيل خربانة.. نتنياهو ووزراؤه يتبادلون الشتائم الرخيصة والتشهير بعيوب نسائهم

هاجم وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشده مطالبا إياه الاعتذار من زوجته، واصفا ما اوردته القناة الثانية بان نتنياهو طلب من صاحب شركة بيزك شاؤول الوفتش بأن ينشر بموقع “والا” خبرا يذم ويشوه صورة زوجته جيلات، بانه عمل “خسيس وجبان”.

وقال بينط مهاجما :”أنا آسف عليك، يا سيد نتنياهو. انك شخصيا بادرت للاتصال شخصيا مع أصحاب موقع “والا” حتى يلحقوا الأذى بزوجتي ..هذا تصرف حقير وجبان. عار عليك. تزوجت من جيلات، زوجة مذهلة، إسرائيلية من عائلة علمانية ذات قيم، انشأنا معا بيت صهيوني متدين مذهل. عائلتي هي فخر حياتي. لا تعتذر امامي، انا غير مهتم. اعتذر امام زوجتي”.

وفي اعقاب تصريحات بينط، عقب حزب الليكود الحاكم :” لا يوجد حدود لنفاق بينط، هو من عليه الاعتذار. صحفيون كثر يعرفون انه من اللحظة التي غادر فيها مكتب نتنياهو، بينط لم يتوقف عن ادلاء تصريحات ضد سارة نتنياهو وتشويه سمعتها في كل مناسبة. من يضع الزبده على رأسه لا يخرج للشمس (مثل شعبي)”.

ونشرت القناة الإسرائيلية الثانية مساء امس الأربعاء نص شهادة شاؤول الوفتش من تحقيقات الشرطة، اعتمادا الى مستندات ومحادثات مع مقربين من رجل الاعمال. وروى احدهم بانه “في احد الأيام طلب نتنياهو منه نشر تقرير بان غيلات، زوجة نفتالي بينط، اشتغلت في مطاعم لا تعتمد احكام الشريعة اليهودية (كشروت). لكنهم لم يوافقوا على نشر هذا الامر”.

في اعقاب ذلك قام نجل نتنياهو، يائير بالرد بسرعة على هجوم بينط، عبر حسابه في الفيسبوك وكتب :”حسنا، انت قمت في هذا الامر مليون مرة ضد امي مع نوني موزيس ومع كل محرر لكل وسيلة إعلامية ممكنه في البلاد. حسنا ؟”.

ويشار الى ان الوزير بينط شخص متدين وزوجته متدينة. كما ان الوفتش صاحب شركة بيزك وموقع “والا” مرتبط بتحقيقات الشرطة في الملف 4000 والمتورط فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضا.