مصدر دبلوماسي اردني يعلن ان زيارة ابن سلمان للاردن لم تكن مقررة أساسا لان العلاقة بين عمان والرياض فاترة جدا 
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وفقاً لمعلومات “الغد”.. الرزاز يستعد للتعديل الوزاري الثاني

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