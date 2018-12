هزلت.. برلمانيات بريطانيا يلعبن كرة القدم داخل قاعة البرلمان التاريخية/ فيديو

وذكرت قناة “بي بي سي” أنه قد تم توجيه تأنيب للبرلمانيات بسبب ممارستهن كرة القدم داخل البرلمان وقيامهن بجلسة تصوير أيضا.

وقامت النائبة هانا بنشر فيديو عبر حسابها على موقع “تويتر”، حيث أعربت أنهن بهذه الطريقة احتفلن بمناسبة إنشاء فريق نسائي لكرة القدم، حيث تم تأجيل أول مباراة لهن بسبب التصويت في البرلمان.

وقال رئيس مجلس العموم، جون بيركو، إن سلوك النائبات غير مقبول، وهو لم يتلق إشعارا باستخدام قاعة المؤتمرات خلال ساعات العمل.

وأضاف: “هذه القاعة التاريخية لا يمكن استخدامها لمثل هذه الأحداث”. ووفقا له، فإن المشاركات في الفيديو قدمن الاعتذار له، وقد تم غلق ملف الحادثة.

The women’s parliamentary football team @UKWPFC should have played their first match tonight ⚽️

Myself, @Alison_McGovern @tracey_crouch @LouHaigh @Steph_Peacock were all set but votes stopped us alas! Instead we had a kickabout and a photo in the chamber! pic.twitter.com/WT2lhh7Oym

— Hannah Bardell 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏳️‍🌈 (@HannahB4LiviMP) November 20, 2018