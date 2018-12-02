اصدار جديد .. ديوان “سرمدية عاشق “

برعاية مركز النهوض الاعلامي الثقافي ومنتدى بخور الوحي، وبحضور لفيف من الشعراء والأدباء والمثقفين والاصدقاء والمدعوين، جرى في الرابطة الثقافية توقيع ديوان ” سرمدية العشق ” للشاعر اللبناني ميشال دمعة.

تولت عرافة حفل التوقيع الاعلامية فدى المرعبي، وتحدث كل من شيخ الصحافة الاعلامي أحمد درويش، والشاعر نسيم العلم، والشاعر الاعلامي قيصر مخايل، والشاعرة الأستاذة جولييت أنطونيوس التي تألقت في الحفل، واطاحت بالكلمة حتى تعملقت وفاض من حبرها الوحي- كما قال عنها صاحب الديوان ميشال ديما، الذي بدوره تحدث في ختام الحفل شاكرًا الداعمين المؤمنين بشعره، وقام بتوقيع ديوانه.