جيش الاحتلال يعجز عن ملاحقة البطل نعالوة فيعمد للانتقام من والده

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، وجهت لائحة اتهام ضد والد منفّذ عملية مستوطنة “بركان”، أشرف نعالوة، وليد أبو شيخة “نعالوة” (59 عامًا)، الذي كان قد اعتقل في السابع من الشهر الجاري.

وحسب القناة العبرية السابعة، فقد جاء في لائحة الاتهام أن والد منفذ عملية بركان قام بتشويش إجراءات قضائية ولم يعمل لمنع تنفيذ العملية، وكان على علم بتدرب نجله أشرف على استخدام الأسلحة ونيّته بتنفيذ عملية ضد قوات الأمن الإسرائيلية.

وزعمت لائحة الاتهام إن الوالد “عمد إلى بيع سيارة أشرف بهدف إخفائها، وعند فشله بذلك قام بإخفاء المركبة.

وطالبت النيابة العسكرية بتمديد اعتقال والد أشرف حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

وكانت محكمة الاحتلال قد مددت الأسبوع الماضي، اعتقال والدة وشقيق اشرف الملاحق والمطارد من قبل قوات الاحتلال، منذ أكثر من 50 يوما.

وكان المقاوم الفلسطيني أشرف نعالوة (23 عاما)، قد نفذ في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، عملية إطلاق نار ضد المستوطنين في مجمع “بركان” الصناعي الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمالي سلفيت، شمال القدس المحتلة، مما أسفر عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث، فيما تمكن نعالوة من الانسحاب من المكان، وما زال الأمن الإسرائيلي يبحث عنه.

وقد سلم جيش الاحتلال قبل عدة أسابيع عائلة هذا الشاب الفلسطيني البطل أمر هدم لمنزله ومنزل ذويه.