ملك بعدة وجوه.. جهات سعودية طلبت أقنعة تشبه وجه خادم الحرمين

كشفت شركة يابانية متخصصة في صناعة ما يعرف بـ”الأقنعة الواقعي” التي تشبه الوجه البشري، وصول طلب لها من أمراء سعوديين، لصناعة أقنعة شبيهة بملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز وعدد آخر من الأمراء.

وبحسب ما نشرته وكالة “رويترز”، وأوردته وكالة “سبوتنيك” في تقرير لها نقلا عن صحيفة “يابان تايمز” فقد أكدت الشركة اليابانية المحترفة، أن “جهات مرتبطة بالحكومة السعودية، طلبت منها صناعة أقنعة تحاكي وجه الملك وبعض الأمراء”.

وأوضحت الشركة، أنها “تلقت الطلب من أحد أفراد العائلة المالكة لصناعة أقنعة مستنسخة من وجه الملك سلمان والأمراء، بحجة استخدامها في لوحات تعرض في الأماكن العامة”، وفق صحيفة “يابان تايمز”.

ونوهت الشركة، أنها “عادة تتلقى طلبات لصناعة مثل هذه الأقنعة لشركات سيارات وتكنولوجيا، وأحيانا تتلقى طلبات من بعض المنظمات”، موضحة أن سعر القناع الواحد تصل تكلفته لنحو 2600 دولار.

وذكرت “سبوتنيك” أن أقنعة الوجه البلاستيكية “السوبر واقعية” التي تنتجها شركة “في أوتسو” بمحافظة شيغا، “اجتذبت مؤخرا الاهتمام في الداخل والخارج، من مطوري نظام التعرف على الوجه”.

وحول آلية صنع تلك الأقنعة، أوضحت أنه يتم إنشاء نموذج أولي للقناع من قبل باستخدام بيانات ثلاثية الأبعاد للوجه، مأخوذة من صور يتم التقاطها بواسطة تقنية يؤكد رئيس الشركة أوسامو كيتاجاوا (60 عاما) أنها “سر تجاري”.

ويتم بعد ذلك وفق الوكالة الروسية، نقش التفاصيل على القناع باستخدام “إزميل”، وبعدها يوضع راتنج البلاستيك فوقها، ويستغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين لاستكمال قناع، والذي يحاكي كل تفصيل الوجه الحقيقي.