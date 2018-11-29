اصدار جديد.. عودة الروح لابن عربي

صدرت للكاتب المغربي عبده حقي سيرة ذاتية في نسخة مسموعة بعنوان “عودة الروح لابن عربي.. عن أيام مكناس فاس الجميلة” ويروم الكاتب من خلال هذه النسخة المسموعة الكاملة بعد إصداره للنسخة الورقية والنسخة الإلكترونية تنويع منصات التواصل مع مختلف المتلقين والقراء وخصوصا المكفوفين وضعيفي البصر منهم أو لكل منهم في وضع خاص لا يسمح لهم بقراءتها لتمكينهم من الاطلاع عليها على شكل كتاب مسموع في إثني عشرجزءا على مدى ثماني ساعات وخمسة عشر دقيقة من الحكي والبوح الشفيف والصادق .

ومن العناوين الفرعية لهذا الإصدار “ولو لم أكن أنا لكنت أنا ” “عودة الروح ” ” صهريج السواني ” ” سنوات النار والرصاص ” “سنوات الملاح ” “ولادة شاعر” “أم القصائد” و”في كنف الشاعر بنسالم الدمناتي” ” المسرحي محمد تيمد في الرياض ” “نوستالجيا ثقافية” ”ناشئة الأدب الإذاعي ومواهب التلفزي” ”مكتبة الجامع الكبير” ” قصيدة لم تغنها عزيزة جلال” ” أيام في جلباب السلفية” ”قصائد من زمن المنفى” ”أم القصص “التبوريدا” “الباسبور لخضر” ” يوسف فاضل أم أحمد المرزوقي ؟” “صديقي الجديد: الكمبيوتر” “حكاية اسم مستعار” وهناك محطات أخرى وللمزيد المرجو زيارة الرابط أسفله .

https://youtu.be/vzYs6cqJ2Pc