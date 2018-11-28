حماس اعتبرت تصريحاته انقلابًا.. عزام الاحمد يعلن عدم الثقة بحركة حماس ويزعم انها ليست راغبة في انهاء الانقسام
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جرينتش+2 07:33
العودة بعد الحرب.. فيلم هندي يسرد مأساة سكان الفلوجة العراقية

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