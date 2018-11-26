النخالة يشيد بانجازات المقاومة ويستغرب صمت آل سعود عن قول ترامب انه لولا السعودية لكانت اسرائيل في خطر
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جرينتش+2 07:17
الفصائل الفلسطينية تبارك عملية الخليل وتعتبرها دليلاً على تمسك الشعب بنهج المقاومة

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