سلطان الطرب جورج وسوف يطرح أغنية “ملكة جمال الروح” / فيديو

طرح سلطان الطرب جورج وسوف عبر تطبيق أنغامي أغنية “ملكة جمال الروح” وهي من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافي، وهي من إخراج جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية :

ملكة جمال الروح والعين والقلب

تيجي السنين وتروح

وإنتي اللى جوة القلب

وأنا لو أعيش عمرى وحياتى من تاني

فى كل لحظة أقول إنتى اللى ملكاني

جورج وسوف أحيا مؤخرا حفلاً غنائياً كبيراً بأحد المسارح بمدخل مدينة الشروق على طريق القاهرة الإسماعيلية، وقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة منها “طبيب جراح”، “عادي يا دنيا”، “بيسألوني عليك”، وغيرها من الأغاني.

من ناحية أخرى يسجل جورج أغنية “سينجل” جديدة تحمل عنوان “أمال أنا فين”، التي من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة وقناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.