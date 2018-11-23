كتائب القسام تكشف مجريات جديدة وصور افراد الوحدة الصهيونية المنفذة لعملية شرق خانيونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس امس الخميس، أنها تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة إسرائيلية خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء الأحد 11/11 الماضي، شرق مدينة خانيونس.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، إن “مجاهديها تمكنوا من إفشال القوة الإسرائيلية وقتل وإصابة عدد من أفراد هذه القوة الخائبة”، كاشفة عن “صور شخصية لعدد من أفراد قوة العدو الصهيونية الخاصة، إضافة إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة”.

ودعت الكتائب في بيانها جميع “أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلومات بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني لموقع كتائب القسام”، وطمأنت “أبناء شعبنا بأنها ستكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريبا بإذن الله”، بحسب تعبير البيان.

وفي وقت لاحق، قال مصدر في القسام لقناة “الجزيرة” القطرية، إن “استخبارات المقاومة سيطرت على تقنيات ومعدات الوحدة الإسرائيلية التي تسللت لخانيونس”، مضيفا أننا “شارفنا على إنهاء التحقيقات في الحادثة، وما كشفناه اليوم من صور جزء يسير مما توصلنا إليه”.

وتابع المصدر ذاته قائلا: “تمكنا من كشف هوية جميع أفراد الوحدة الإسرائيلية وتفاصيل مهمة تتعلق بمهمتها”.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة 0