 في خطوة أولى على طريق مشروع النهضة الوطني.. رئيس الوزراء يطلق أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين/ فيديو
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جرينتش+2 07:53
 في خطوة أولى على طريق مشروع النهضة الوطني.. رئيس الوزراء يطلق أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين/ فيديو

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