سوزان نجم الدين تعترف انها تعلمت الكثير من “روز” الشخصية التى مثلتها

أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن فيلمها الأخير “روز” أخذ منها الكثير من الجهد والطاقة لتجسيد الشخصية الحقيقية التي تمثل قطاعًا كبيرًا من السيدات اللواتي عانين من إرهاب جماعات داعش في سوريا.

وقالت نجم الدين في تصريحات اعلامية خلال حضورها حفل “المؤتمر الدولي للتميز والجودة” إن فريق عمل الفيلم تعرض للموت أكثر من مرة خلال التصوير، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من شخصية “روز” في حياتها الخاصة.

وعن آخر أعمالها الفنية قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إنها تستعد حاليًا لتصوير فيلم سنيمائي مصري جديد بمشاركة نخبة من كبار النجوم، كما ستبدأ خلال الفترة المقبلة تصوير مسلسل سوري مصري.

وأوضحت سوزان نجم الدين كيف استطاعت التوفيق بين عائلتها وبين الفن، وكيف لم تؤثر حياتها العائلية على نجوميتها ومشوارها الفني، لافتة إلى أن أبناءها حاليًا في أمريكا ولم ترهم منذ فترة طويلة ولكنها تتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.