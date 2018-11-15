اعلنت انها لن تبقى صامتة.. تركيا تشن هجمة لاذعة على السعودية والامارات جراء عدوانهما الظالم على اليمن
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جرينتش+2 06:31
صح النوم.. امريكا تعلن ان هدفها تعديل سلوك النظام السوري وليس تغييره

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