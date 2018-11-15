صح النوم.. امريكا تعلن ان هدفها تعديل سلوك النظام السوري وليس تغييره

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “دمشق طلبت من إيران الحضور وينبغي عليها اتخاذ قرار بخروجها كي تستأنف العملية السياسية”.

وأضافت أن “القوات الأميركية في سوريا موجودة بحكم وثيقة دولية وبشكل قانوني، و له دور في تحجيم النفوذ الإيراني هناك”.

كما اعتبرت الوزارة إلى أن “العقوبات الأميركية ضد إيران ستسهم في قرار طهران بالخروج سريعاً من سوريا”، مشيرةً إلى أن “هدف القرارات الدولية ليس تغيير النظام في سوريا بل تعديل سلوكه”.

وأضافت أن الحكومة الأميركية لم تؤخر أو تعيق عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم، “موقفنا أن هناك مناطق محدودة جداً تتمتع بالأمن لعودة اللاجئين .. ينبغي على النظام السوري تعديل موقفه من إجبار اللاجئين على العودة كي نمضي في الحل السياسي”.