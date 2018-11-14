السيول الأردنية تثير احزان الأميرة هيا وتذكّرها برحيل والدتها الملكة علياء

نشر الأمير الأردني علي بن الحسين رسالة من شقيقته الأميرة هيا زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، توصيه بحماية أهل جنوب الأردن وتستذكر رحيل والدتهما وهما طفلين في ظروف جوية مشابهة.

وقالت الأميرة الأردنية في رسالتها التي وجهتها إلى شقيقها الأصغر إثر فاجعة السيول التي عاشتها المملكة:” أخي الحبيب علي، تعرف جيدا أن الحالة الجوية الصعبة التي يتعرض لها وطننا الغالي الأردن، ليست غريبة علينا أبدا، فقد عرفنا هذه الأجواء وعايشناها جيدا أنا وأنت في طفولتنا”.

وأضافت الأميرة هيا بنت الحسين:” تذكر معي جيدا، أن أهلنا وعزوتنا في الجنوب، وقفوا معنا، عندما اختطفت العواصف والرياح والأمطار والدتنا الحبيبة علياء في (محافظة) الطفيلة”.

وختمت الأميرة الأردنية رسالتها قائلة:” سيبقى الأردن الغالي وأهلي وعشيرتي في بالي وفكري وفي صلاتي أولا وسوف ألبي النداء ما حييت”.

تزوجت علياء طوقان، من الملك حسين بن طلال، في الـ24 من ديسمبر/كانون اول 1972، وكانت حينها في الـ34 من عمرها، وفي مايو/ايار 1974، أنجبت الأميرة هيا، وبعد سنة أنجبت الأمير علي، في ديسمبر /كانون اول 1975، لتفارقهما بعد 3 سنوات إثر حادث أليم، حينما سقطت مروحية عسكرية كانت الملكة علياء على متنها في 9 فبراير/شباط 1977 عندما كانت متوجهة إلى محافظة الطفيلة جنوبي المملكة في زيارة تفقدية للمناطق النائية هناك.