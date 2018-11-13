صواريخ المقاومة ترغم عائلات إسرائيلية على الفرار من عسقلان باتجاه مناطق الوسط والشمال

بعد هدوء نسبي استغرق عدة ساعات، تجدد صباح اليوم الثلاثاء، القصف الصاروخي من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولا سيما باتجاه مدينة عسقلان الساحلية في جنوب إسرائيل إضافة الى البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية ان منظومة الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية” قد اعترضت عدة صواريخ، غير ان صاروخا انفجر في ساحة أحد المنازل في بلدة بمنطقة اشكول، فأحداث اضرارا مادية في منزلين في المكان.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي انه اتم قصف 150 هدفا في قطاع غزة خلال الليلة الماضية وهي بالأساس مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وحماس، وفقا للمصدر.

هذا وقد قررت عائلات إسرائيلية في مدينة عسقلان المحتلة النزوح نحو وسط “إسرائيل”، بعد ليلة شهدت سقوط عدة صواريخ من المقاومة الفلسطينية على مبان في المدينة.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن العديد من مستوطني المدينة بدأوا بتجميع أغراضهم للنزوح نحو أقربائهم بالشمال والوسط إلى حين استقرار الوضع الأمني.

وفجر اليوم نشرت كتائب القسام رسماً كاريكاتوريا يخاطب مستوطني عسقلان وكتبت فيه بالعبرية:”الجيش يستخدم المدينة في عملياته الإجرامية ضدنا وبالتالي نحن سوف نرد على ذلك .. لذا يفضل الابتعاد عن المدينة قدر الإمكان”

وبينت صحيفة معاريف أن من بين العائلات التي قررت النزوح عائلة “زلمان”، التي قرر أفرادها الذهاب إلى أقربائهم في مدينة رأس العين شرقي “تل أبيب” بمركز الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، مشيرين إلى أن ما جرى لا يمكن استيعابه وأنه مرعب ولا خيار سوى النزوح حاليا.

وأضافت العائلة أن الصواريخ التي أطلقت الليلة على عسقلان كانت مخيفة وأوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات، وأنه لا داع لأن يكونوا أبطال ودفع الثمن، لافتين إلى أن صفارات الإنذار بهذا المعدل أدخلت الهلع في قلوب المستوطنين وخلافاً للمرات السابقة.

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي دك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ ردا على جريمة الاغتيال التي نفذتها قوة خاصة شرق خانيونس.

وشهد اليوم الأول إطلاق أكثر من 400 صاروخ صوب المستوطنات ما أسفر عن إصابة نحو 100 إسرائيلي معظمهم بالهلع، فيما لحقت أضرار مادية بالغة بممتلكات المستوطنين، وانتشرت عشرات مقاطع الفيديو والصور التي توثق سقوط الصواريخ وهرب المستوطنين.

فيما واصلت طائرات الاحتلال شن غارات على أهداف في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين وتدمير مقر قناة الأقصى الفضائية وبنايات سكنية وأراض خالية.