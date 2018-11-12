كندا تسلمت التسجيلات ولكن فرنسا تتحدث عن “لعبة سياسية” يمارسها أردوغان بشأن مقتل خاشقجي

أصدر وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، تعليقا مفاجئا بشأن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لا علم له بالمعلومات التي قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه قدمها لباريس حول داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع لودريان في حديث مع قناة “فرانس2″، “حتى اللحظة لم يتم إعلامي بالمعلومات التي قدمتها تركيا”.

ومضى بقوله: “لو كان الرئيس أردوغان يمتلك معلومات ليعطينا إياها فليفعل ذلك”.

وعند سؤاله عما اذا كان أردوغان “يكذب” عبر تصريحاته الأخيرة أجاب لودريان، قائلاً: “هذا يعني بأن أردوغان يقوم بلعبة سياسية معينة في ظل هذه الظروف”.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن المخابرات الكندية قداستمعت لتسجيلات تركية لما حدث لجمال خاشقجي الصحفي السعودي في إسطنبول، لكنه أضاف أنه شخصيا لم يستمع للتسجيلات.

وقال ترودو: “تعمل وكالات المخابرات الكندية عن كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية وكندا، مطلعة تماما على ما لدى تركيا، وأجريت حوارا مع أردوغان قبل أسابيع وهنا في باريس تبادلنا حوارا وجيزا وشكرته على قوة رده على الوضع المتعلق بخاشقجي” .

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن السبت الماضي، أن بلاده قدمت تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا. وقال إن السعودية تعرف أن قاتل خاشقجي هو من بين مجموعة تضم 15 شخصا وصلوا إلى تركيا قبل يوم واحد من مقتله.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.