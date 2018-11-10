رغم انقضاء عامين.. استمرار موجات الاعتقال التركية على خلفية المحاولة الانقلابية

حررت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 103 أشخاص للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب صيف عام 2016.

ووفقا لوكالات نقلا عن وسائل إعلام تركية رسمية، أن السلطات أصدرت أوامر اعتقال بحق 74 شخصا في مدينة اسطنبول وأكثر من 31 إقليما.

ولفتت إلى أن جميع المشتبه بهم ما زالوا في الخدمة العسكرية وبعضهم برتبة ملازم وملازم أول، مشيرة إلى أن التحقيق أظهر أنهم تواصلوا عبر خطوط هاتف أرضية وعامة مع أفراد من “شبكة غولن”.

وبعد الانقلاب الفاشل صيف 2016، شنت السلطات التركية مداهمات وحملات اعتقال واسعة ضد مؤيدين مفترضين لغولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، بينما ينفي الأخير ذلك بشدة.