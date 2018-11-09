القوات المسلحة تحرّك طائرات وقوارب وناقلات جنود وآليات ثقيلة للبحث والانقاذ في سائر المناطق التي داهمتها السيول
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جرينتش+2 03:03
37 إصابة برصاص الاحتلال الاسرائلي على طول حدود قطاع غزة في اهدأ مسيرات العودة منذ بداياتها

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