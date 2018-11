لان الهزيمة افقدته صوابه.. ترامب يتشاجر مع ٣ صحفيين ويرفض الإجابة عن اسئلتهم/ فيديو

وقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومراسل شبكة “سي أن أن” الأمريكية بعد اتهام ترامب له بأنه يبث أخبارا كاذبة.

وخلال مؤتمر صحفي بعد نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، رفض ترامب الإجابة على بعض أسئلة المراسل، وطالب القائمين على المؤتمر بسحب المايكرفون من المراسل.

ونعت ترامب المراسل بالشخص “الفظ” وقال له: “لا يجب أن تعامل الناس بهذه الطريقة، أنت مريع، وعلى الشبكة التي تعمل لها أن تكون خجولة من نفسها بسببك”.

وتوتر ترامب وبدأ يمشي جيئة وذهابا بجانب المنصة، وطالب المراسل بالجلوس والتوقف عن طرح الأسئلة.

وعندما حاول مراسل “أن بي سي” الدفاع عن زميله، قال ترامب: “لا أحبك أنت أيضا، لست أفضل منه”.

وفي رد منها على هجوم ترامب على المراسل، قالت شبكة “سي أن أن” إن هجوم ترامب أمر مخيف وخطير، وفعل ينافي المبادئ الأمريكية، وإن الصحافة الحرة هي ضمانة الديموقراطية، وإنها تقف خلف المراسل دعما له، ولكل زملائه.

ووصف ترامب مراسلة أخرى من أصول أفريقية بأن سؤالها عنصري، وشن عليها هجوما، قائلا إنه يحب وطنه، ويحب الجميع في العالم، لكنه يريد إصلاح البلاد، وإن الأمريكيين سود البشرة يقفون معه.

WATCH: @PBS @NewsHour White House correspondent @Yamiche Alcindor today at a WH news conference asked @realdonaldtrump whether calling himself a nationalist on the campaign trail has been emboldening white nationalists. President Trump replied, "That's such a racist question." pic.twitter.com/dzrTG9Yoxn

— PBS NewsHour (@NewsHour) November 7, 2018