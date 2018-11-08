لكي يلتقط الغزاويون انفاسهم.. السيسي ينتزع موافقة عباس على تحقيق هدوء مع اسرائيل يسبق المصالحة الفلسطينية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:30
في دولة الظلام تتضارب الانباء حول إطلاق سراح الامير عبد العزيز بن فهد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني