عدد جديد من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية

صدر العدد الجديد ( الثامن من المجلد السابع عشر، تشرين ثاني ٢٠١٨) من مجلة الإصلاح الثقافية الشهرية، متضمنًا الكثير من المواد الأدبية والمقالات المنوعة والمتابعات النقدية والابداعات الشعرية والقصصية.

وعلى الغلاف الداخلي تطالعنا لوحة زيتية لسكرتيرة جمعية ابداع الفنانة نادرة شحادة، وهي عبارة عن منظر من حي قديم في بلدة عنبتا في محافظة طولكرم.

وتتناول كلمة العدد ” العروة الوثقى ” التي يكتبها رئيس التحرير مفيد صيداوي الانتخابات المحلية، والمهام التي تواجهها المجالس والبلديات العربية، من أبرزها : الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات الاراضي وقسائم البناء، وقضايا التعليم والغرف المستأجرة والنظافة العامة ومسائل العنف التي تشغل مجتمعنا، ناهيك عن العائلية السياسية وضرورة التخلص منها.

كذلك يتطرق رئيس التحرير في كلمته إلى مسألة قتل الكاتب جمال الخاشخجي، مؤكدًا على أن” الطريق الصحيح لتقدم وتطور كل مجتمع هو الحرية الفكرية، ففي حرية الكتاب والمفكرين والعلماء يأتي الابداع وتأتي امكانيات تقدم الأمم كل الأمم “.

وفي هذا العدد يكتب المحامي سعيد نفاع ” وقفات على المفارق مع الرقم الصعب والانتخابات “، في حين يكتب الأديب فتحي فوراني عن د. بطرس دلة شيخ الشباب، حاتمي العطاء، بمناسبة عيد ميلاده ال ٨٥. أما الأديب الناقد شاكر فريد حسن فيتناول بالنقد والتحليل ديوان ” نشوة النخيل ” لمقبولة عبد الحليم.

ويكتب د. منير توما عن كمال أبو ديب في دراسته للصورة الشعرية من خلال كتابه جدلية الخفاء والتجلي، والشيخ غسان الحاج يحيى في متابعة نقدية حول كتاب الأستاذ حسن زهدي عرفات من الطيبة ” واستشهد وحيدًا “، والأستاذ سعود خليفة فيقدم باقة من الحكم والأقوال المأثورة، والمربي المتقاعد حسني حسن بيادسة يلقي نظرة على أعراس زمان في باقة الغربية وزميلاتها في منطقة الشعراوية، وعمر سعدي يكتب حكاية من بلدي بعنوان ” تحت الخروبة “، فيما يحكي د. محمد حبيب الله عن ثقافة القطيع، ود. رضا اغبارية يقدم دراسة حول الأمثال الشعبية الفلسطينية عن العلم والتعليم والمعلمين والطلاب.

ويأخذنا الأديب عبد الرحيم الشيخ يوسف في جولة ببساتين بنت عدنان، والشاعر حسين مهنا فيكتب حلقة جديدة في عين الهدهد عن الوضوح والغموض في الأدب.

وفي مجال الشعر والقصة، ففي العدد قصائد رثاء في المرحوم يحيى عبد الغني فقهاء للشاعر الشعبيين يوسف سعدة ( أبو نسيم ) وفواز محاجنة، وقصيدة إلى شيخ العراقيب المناضل صياح الطوري للشاعر محمود ريان، وقصيدة للشاعر صالح أحمد كناعنة بعنوان ” ماذا نريد من الظلام “، وقصة للكاتب يوسف جمال بعنوان ” نذير الكفرونية “.

وتستضيف المجلة شرف حسان رئيس لجنة متابعة التعليم العربي في حوار أجراه معه مفيد صيداوي.

واشتمل العدد كذلك على الزوايا ” رحيق الكتب “، و ” نافذة على الأدب العالمي “، و” نافذة على الشعر العربي الحديث “، اضافة الى زاوية ” خالدون في ذاكرتنا “، وهي مكرسة للمرحوم الاستاذ يحيى عبد الغني فقهاء ( اللبدي ) كتبها الأستاذ مفيد صيداوي، ومواد أدبية أخرى.

يذكر أن ” الإصلاح ” مجلة ثقافية وفكرية مستقلة تصدر شهريًا عن دار ” الأماني ” للطباعة والنشر والتوزيع في عرعرة، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي الأستاذ مفيد صيداوي.