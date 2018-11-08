الغلام الارعن ابن سلمان يتطاول على عبد الناصر والخميني ويتهمهما بتدمير المنطقة

قال رئيس الوفد الانجيلي جويل روزنبرغ الذي استضافه محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي قبل أيام: “إن ابن سلمان قد بدأ اجتماعه مع الوفد بمهاجمة الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، ومهندس الثورة الإيرانية آية الله الخميني، معتبراً إنهما قد دمرا المنطقة وتسببا بمشاكل كبيرة للمملكة العربية السعودية.

وقد شدد ابن سلمان على أن إيران وحزب الله وحماس تقف على رأس قائمة أعدائه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوفد الإنجيلي إلى السعودية جويل روزنبرغ قوله، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “حي صعب”.

وفي سرده لتفاصيل الزيارة وما جرى فيها وانطباعاته، أضاف روزنبرغ أن ابن سلمان قد بدأ اجتماعه بتناول اثنين من الشخصيات التاريخية في الشرق الأوسط، الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر ومهندس الثورة الإيرانية آية الله الخميني، واعتبرهما قد “دمرا المنطقة وتسببا بمشاكل كبيرة للمملكة العربية السعودية”.

كما نقل روزنبرغ عن ابن سلمان، ان الأخير شدد للوفد الانجيلي على أن “إيران والاخوان المسلمين وحزب الله وحماس هم أعداء السعودية”، مضيفاً أن “داعش والقاعدة أعداء أيضاً للسعودية”.