اكتشاف أدلة في منزل القنصل السعودي باسطنبول تثبت إذابة جثمان خاشقجي

قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي لقناة الجزيرة القطرية اليوم الخميس إن أجهزة الأمن التركية قد عثرت في بيت القنصل السعودي في إسطنبول على مواد كيميائية.

وأكدت المصادر أن النتائج التي توصلت إليها أجهزة الأمن حول مصير جثة خاشقجي، تفيد بأنه تم محوها بالكامل.

وكان النائب العام التركي قد أكد في أول تصريح له قبل أسبوع أن الفريق الذي قام باغتيال خاشقجي قام بالتخلص من جثته بعد العملية مباشرة، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن طريقة تعاملهم معها.

وقالت المصادر التركية إن «القتلة تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي».

وأضافت أنه تم العثور على عينات من الأسيد والمواد الكيميائية في البئر الموجودة في بيت القنصل السعودي، وأماكن أخرى مثل مياه الصرف الصحي في المنطقة.

وكان النائب العام التركي قد أكد في أول تصريح رسمي له قبل أسبوع، أن خاشقجي قتل خنقاً ثم قُطعت أوصاله.

وبهذه المعلومات الجديدة والمؤلمة يكون الجانب التركي قد اعاد الزخم لهذه القضية، خاصة فيما يتعلق بمصير جثة خاشقجي، الذي لا يزال مجهولاً.

وكان صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي قد قال في أول ظهور علني على شبكة CNN الأميركية أن كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع بالمدينة مع باقي أفراد أسرته. لقد تحدثت بشأن ذلك مع السلطات السعودية وأتعشم فقط أن يحدث ذلك قريباً».