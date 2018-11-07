دماء خاشقجي تحرر الأمير “المدلل سابقاً” عبدالعزيز بن فهد بعد اعتقال 14 شهراً / فيديو

أطلقت السلطات السعودية، امس الثلاثاء، سراح الأمير عبدالعزيز بن فهد، بعد اعتقال دام قرابة 14 شهرا، وذلك عقب أيام من إطلاق سراح الأمير خالد بن طلال.

ونشر الأمير السعودي نواف بن فيصل، صورتين لعميه محمد بن فهد وسلطان بن فهد، مع شقيقهما “عبدالعزيز”، عقب الإفراج عنه.

كما نشر مقطع فيديو للأمير “عبدالعزيز”، وهو يداعب ابنتيه “الجوهرة” و”لطيفة”.

وقبل أيام، توقع المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن يقدم ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” على إطلاق سراح معتقلين قريبا، من أطياف مختلفة، كخطوة لتخفيف التوتر الناتج من حادثة اغتيال الصحفي والكاتب السعودي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من الشهر الماضي.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير “عبدالعزيز بن فهد”، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد “محمد بن سلمان”.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين، داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

صور حديثه من تصويري

١.عمي الامير #محمد_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته الجوهره حفظهم الله

٢.عمي الامير #سلطان_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته لطيفه حفظهم الله pic.twitter.com/tCgfmreofM — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) November 6, 2018

بعد اختفائه لشهور طويلة الأمير السعودي #عبدالعزيز_بن_فهد يظهر في فيديو قصير مع بناته.

ترى أين كان مخفياً وأي منشار أفلت منه

#جمال_خاشقجي#أين_جثة_جمال_خاشقجي https://t.co/zXJN6uPt3p — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) November 6, 2018