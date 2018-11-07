“تجمع اسناد” يدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحرص على العلاقة الاردنية- السورية

اصدر تجمع إعلاميون ومثقفون اردنيون من اجل سورية المقاومة – اسناد البيان التالي ..

تناقلت بعض المواقع الالكترونية والصحف الاردنية خبراً ملفقاً مفاده ان هناك (تسعة الاف اردني مطلوبين للدولة السورية) حيث نُشرت هذه القوائم ايضاً في مواقع تابعة للارهابيين وشملت اسماء شخصيات اردنية انتقلت الى رحمة الله منذ سنوات وحتى قبل العدوان على سورية.. في حين نفى القائم بالاعمال السوري د. ايمن علوش صحة هذا الخبر رسمياً.

لقد جانب هذا الخبر الحقيقة ووضع عصي التأزيم في دواليب النوايا الاردنية- السورية الصادقة المخلصة والهادفة لتطوير علاقات الشعبين الشقيقين لافضل مستوى ممكن .

لذا يؤكد تجمعنا على ضرورة توخي الدقة والمصداقية من قبل الوسائل الإعلامية واية جهة استجابت للأنباء المغلوطة التي يمكن دحضها ببساطة بالعودة للنفي السوري الرسمي.

عاشت وحدة الشعبيين الشقيقين الاردني والسوري .