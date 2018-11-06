لانها شجرة مباركة.. قشور الزيتون تسهم في تدمير الخلايا السرطانية

اكتشف علماء من إسبانيا أن قشرة ثمر الزيتون تحتوي على مادة حمض الزيتون التي تدمر الخلايا السرطانية. ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة “البيولوجيا الجزيئية”.

وجاء فيها أن قشرة الزيتون تحتوي على 80 بالمائة من حمض الزيتون، ولهذه المادة خاصية تأخير تطور الأورام السرطانية وتدمير الخلايا السرطانية.

وأشار الباحثون إلى أن الزيتون يحتوي على فيتامين “إي” الضروري لعمل جميع أعضاء وأجهزة الجسم بصورة طبيعية، حيث انه مضاد قوي للأكسدة، ويحمي الجسم من التأثير الضار للسموم، ويحفز جهاز المناعة ويساهم في حماية الجسم من العدوى الفيروسية والبكتيرية ويحسن عملية تجدد الأنسجة.

كما اشاروا إلى أن تناول هذه المادة الغذائية يساعد الجسم في مكافحة خطر سرطان القولون والثدي.

وعلاوة على مكونات مكافحة السرطان، يحتوي الزيتون على مكونات مفيدة أخرى، مثل أملاح البوتاسيوم والفسفور والحديد وغيرها من العناصر المفيدة. ووفقا لرأي