القائم بالاعمال السوري بعمان ينفي بالمطلق صحة قوائم مفبركة باسماء مطلوبين اردنيين للمخابرات السورية نشرها موقع مشبوه
أهم العناوين
جرينتش+2 02:41
لانها شجرة مباركة.. قشور الزيتون تسهم في تدمير الخلايا السرطانية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني