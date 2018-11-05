احباط عملية تهريب 714 كف حشيش و12 قالب هروين وكمية كبيرة من الكبتاجون

عمان ـ (بترا)

ضبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية العسكرية في القوات المسلحة الاردنية 219000 حبة كبتاجون و714 كف حشيش و12 قالب هروين وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة.

ونقل بيان اليوم الاثنين عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات اليوم الاثنين, حيث تم ضبط (219000) حبة كبتاجون, و(714) كف حشيش و(12) قالب هروين وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.