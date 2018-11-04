يا بلاش.. 95 ألف دولار كلفة 6 ساعات قضتها ميلانيا ترامب بالقاهرة

وفقًا لبيانات حكومية جديدة، فإن زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترمب كلفت دافعي الضرائب 95 ألف دور خلال ست ساعات قضتها في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتكشف البيانات أن الإدارة الأميركية دفعت المبلغ لتغطية تكاليف إقامة ميلانيا بفندق “سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة”. وأوضح المتحدث باسم السيدة الأولى أنها لم تمكث في الفندق ليلة كاملة.

ومولت وزارة الخارجية الأميركية تكاليف الإقامة عبر السفارة الأميركية في القاهرة، ودفعت التكاليف مقدما في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويوضح الموقع الإلكتروني للفندق أن الغرفة العادية تكلف 164دولارا في يومي الخميس والجمعة، بينما تبدأ تكاليف الإستوديوهات لليلة الواحدة من 224 دولارا، في حين يبلغ سعر الإستوديو في الجناح الرئاسي 609 دولارات.

وفي مقابلة أجرتها مؤخرًا مع شبكة “أي بي أس”، قالت السيدة الأولى إنها تعتقد أنها الشخص الأكثر عرضة للتنمر الإلكتروني على مستوى العالم، وإنها اختارت التركيز على مواجهة هذا السلوك.

وكانت ميلانيا ترمب أجرت لوحدها جولة في أفريقيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي شملت غانا وملاوي وكينياومصر.

وخلال وجودها في القاهرة، زارت أهرامات الجيزة والمتحف المصري والتقت بالرئيس المصري وحرمه في قصر الاتحادية.