السيسي يؤكد ان مصر حريصة على منع قيام حرب بين غزة وإسرائيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء امس السبت، إن بلاده حريصة على هدوء الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ومنع قيام أي حرب جديدة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ المصرية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف السيسي: “لا نبحث عن أي اتفاقيات؛ لأن الاتفاقيات يجب أن تكون بين القيادة الفلسطينية الشرعية ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس عباس والجانب الإسرائيلي”.

وأردف: “التهدئة الحقيقية والكاملة لن تكون الا باتفاق فلسطيني إسرائيلي باعتبار أن ذلك شأن القيادة الفلسطينية التي يمثلها الرئيس عباس”.

وحسب الوكالة، قال الأحمد إن السيسي أكد أنه لا يمكن لمصر أن تقبل أي شأن سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية إذا كان الفلسطينيون يرفضونه.

وأشار الأحمد إلى تطابق فلسطيني مصري بالمواقف المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية وصفقة القرن وعملية السلام.

وترعى مصر ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، لإنهاء الانقسام بين الحركتين منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007.

وفي 12 تشرين أول/ أكتوبر 2017، وقعت فتح وحماس اتفاقًا في القاهرة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.‎