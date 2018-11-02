مطعم ياباني يقدم لزبائنه “العشاء الأخير” الذي طلبه المحكومون بالاعدام

افتتح في حي شينجوكو النابض بالحياة بطوكيو، مطعم غريب يقدم أطباقا تعد الأخيرة في حياة المجرمين قبل إعدامهم.

وقد اطلق على المطعم الذي افتتح في مبنى مكتبة سابقة، تسمية “نينجين” التي تعني إنسان. وتحتوي قائمة الأطباق في هذا المطعم الغريب على مجموعة من الوجبات التي طلب تناولها المجرمون الأمريكيون الخطرون المحكوم عليهم بالإعدام، قبل تنفيذ الحكم بهم.

وتندرج الأطباق الغريبة في القائمة ضمن ترتيب زمني محدد من الأقدم إلى الأحدث. فالطبق الأول في القائمة، هو آخر طبق طلبه في حياته المجرم غاري مارك غيلمور، عام 1977، المدان بجرائم قتل وعمليات سطو مسلح. ويتكون الطبق من شطيرة هامبورغر وبطاطا مهروسة وبيضة مسلوقة و3 كؤوس من ويسكي جاك دانييلز.

أما طبق المجرمة، جودياس بوينانو، الملقبة بـ “الأرملة السوداء”، التي قتلت زوجها وابنها وعشيقها في ثمانينيات القرن الماضي، فقد طلبت وجبتها الأخيرة من الطعام الصحي فقط: البروكلي والهليون والفراولة والطماطم الكرزية.

أما المجرم جون واين جاسي، الذي اغتصب وقتل 33 ضحية شابة، فهو من محبي الوجبات السريعة حيث طلب: دجاج كنتاكي وبطاطا مقلية وجمبري مقلي وفراولة، قبل اعدامه عام 1994 وكان في سن 52 عاما.