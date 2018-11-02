مصدر أمني مصري يعلن مصرع 7 أقباط في استهداف حافلة قرب المنيا

القاهرة ـ الشروق

قال مصدر أمني مصري إن اتوبيسا يقل عددًا من الاقباط قد تعرض اليوم لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل في المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته.

كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم؛ بعدما أسفر الحادث عن استشهاد 7 وإصابه ٧ آخرين.

وأضاف المصدر الأمنى أن الطريق الرئيسى للدير مغلق طبقا للتعليمات الأمنية نظرا لخطورة موقعه في الظهير الصحراوى وانقطاع شبكة الاتصالات في محيطه.

وأشار إلى استخدام الضحايا دروبًا فرعية من أجل الوصول إلى الدير، مؤكدًا ملاحقة منفذي الهجوم.

وشدد على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء مايتم تداوله في وسائل السوشيال ميديا.

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