تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين الوزير بومبيو وتركي الفيصل حول مقتل خاشقجي بعد الرواية التركية بهذا الشأن
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جرينتش+2 05:35
يا للفظاعة.. مسؤولون أتراك يزعمون ان جثة خاشقجي قد تم تذويبها باستخدام الاسيد

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