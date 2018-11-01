وزيرة السياحة لينا عناب تضع استقالتها بتصرف رئيس الوزراء

قدمت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، اليوم الخميس، استقالتها لرئيس الوزراء.

وقالت الوزيرة في تغريدة لها عبر موقع تويتر : “في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً.

حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة”.

وجاءت استقالة الوزيرة بعد انتقادات واتهامات بالتقصير بواجبها في فاجعة البحر الميت، التي أودت بحياة 21 شخصاً، وإصابة 35 آخرين.