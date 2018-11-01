“المعجب” السعودي يغادر اسطنبول بهدايا المكسرات والحلقوم ويترك للاتراك علامات الاستفهام

قالت وسائل إعلام تركية امس الأربعاء إن النائب العام السعودي سعود المعجب غادر الأراضي التركية وبحوزته عدد من الصناديق الكبيرة.

وقالت قناة ahaber التركية إن صورا أظهرت مغادرة المعجب من خلال مطار أتاتورك الدولي وبحوزته صناديق كبيرة بعضها سوداء اللون لا يعرف ما في داخلها، إلا أن اللافت ظهور صور لصناديق من المكسرات والفواكه المجففة وحلوى الحلقوم التركية المعروفة.

وكان المعجب غادر إسطنبول بعد ثلاثة أيام من وصوله للتحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، فيما قال النائب العام التركي عرفان فيدان الأربعاء إن اللقاءات مع المعجب لم تصل لنتيجة.