الحملة مستمرة.. ضبط 13 متورطاً بقضايا مخدرات وإحباط عملية تهريب

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، “إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم على مروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة كان أبرزها تنفيذ حملات أمنية على مروجي وحائزي المواد المخدرة في عدد من مناطق العاصمة خاصة في منطقة القويسمة وناعور والجبل الأخضر، وأفضت تلك الحملات إلى القبض على 13 شخصا من حائزي ومروجي المواد المخدرة فيما أبدى عدد منهم مقاومة شديدة عند إلقاء القبض عليهم وضبطت بحوزتهم كميات متفرفة من المواد المخدرة المختلفة”.

وفي محافظة العقبة، ألقي القبض على مروج للمواد المخدرة وبحقه طلب سابق في تلك القضايا وبتفتيش المنزل عثر على 27 كفا من مادة الحشيش المخدر و1000 حبة مخدرة، فيما ألقي القبض في محافظة إربد على مروج للمواد المخدرة وبحوزته 400 حبة مخدرة أثناء قيامه بترويجها، كما ألقي القبض على مروجين في محافظة مادبا وبحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة.

وفي الشونة الجنوبية تم إلقاء القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وبتفتيش منزله تم ضبط 15 كغم من مادة المارجوانا المخدرة ونصف كف من مادة الحشيش المخدر.

وفي محافظة الزرقاء دوهم منزل يستخدمه مشبوهون لترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيث جرى ضبط أربعة أشخاص بحوزتهم كفا من مادة الحشيش المخدر إضافة إلى 100 حبة مخدرة.

وفي محافطة المفرق، جرى من خلال كمين استيقاف مركبة وبداخلها شخصان بعد ورود معلومات حول نقلهما لكمية من الحبوب المخدرة، حيث ألقي القبض عليهما بعد العثور على 2000 حبة مخدرة مخبأة داخل المركبة.

ومن خلال متابعة قضايا التهريب وما يرد من معلومات حولها، تمكنت كوادر مكافحة المخدرات بعد تتبع إحدى تلك المعلومات من إلقاء القبض على شخصين أحدهما من جنسية عربية بعد استيقاف مركبتهما أثناء توجههما لأحد المعابر الحدودية، وبعد تفتيش مركبتهما عثر داخلها على مخبأ سري فيه 35 ألف حبة مخدرة.