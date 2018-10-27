أسماء الأسد تداوم على علاج سرطان الثدي وتشجع المتواجدات بمركز الكشف المبكر عنه/ فيديو

قبيل توجهها، امس الاول الخميس، إلى جلسة علاجها من مرض سرطان الثدي، زارت سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد مركز الفحص الخاص بحملة سرطان الثدي بالمشفى العسكري بدمشق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية السورية على “فيسبوك” دخول سيدة سوريا الأولى إلى المركز حيث التقت فور دخولها مجموعة من النساء اللواتي حضرن لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقالت أسماء الأسد: أمر مهم وجودكن هنا في مركز الفحص لأن إجراء هذا الفحص الضروري لكن ولأولادكن ولعائلاتكن ولنا جميعا.. وكما أن عائلاتكن بحاجة لكن فإن البلد أيضا يحتاجكن أيضا.

وأضافت: هناك آلاف السيدات مثلكن تشجعن وجئن إلى هنا للفحص والاطمئنان خصوصا وأن الكشف المبكر يساعد على الشفاء من سرطان الثدي.

داعية إياهن للتحلي بالقوة وتشجيع كل من حولهن من السيدات للمبادرة إلى الفحص المبكر.

وختمت بالقول: نحن نقوى بكن كما حصل خلال سنوات الحرب.

يشار إلى أن سوريا أطلقت بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري “الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي”، وقامت بتغليف صرح “أنا أحب دمشق” في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية بالأشرطة الوردية ضمن شهر التوعية العالمي بالمرض.

كما أعلنت السيدة أسماء الأسد في 8 آب/ أغسطس الماضي أنها بدأت المرحلة الأولية من علاج سرطان الثدي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.