الرزاز يتواجد بمنطقة البحر الميت لمتابعة إنقاذ طلبة ومعلمين داهمتهم السيول اليوم

توجه رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إلى منطقة البحر الميت للوقوف ميدانيا على جهود إنقاذ طلبة مدرسة ومعلمين ومواطنين داهمتهم سيول.

وأوعز رئيس الوزراء إلى كافة الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري لمتابعة أوضاع طلبة مدرسة داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت.

تابع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة أوضاع الطلبة داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت.

وأجرى الرزاز اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والإسكان، مشددا على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.

وطلب رئيس الوزراء كافة الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا، حيث يتواجد حاليا وزير الأشغال العامة والإسكان ومدير عام الدفاع المدني في موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين. وتم إرسال طائرات هيلوكبتر وتحريك آليات من وزارات البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد اعلنت وفاة 9 أشخاص و إصابة 13 آخرين، مضيفة ان “العدد قابل للزيادة” لوجود عدد من المفقودين نتيجة انجرافهم بسبب السيول في منطقة البحر الميت.

وقالت في بيان: “الآن يوجد عمليات بحث وتمشيط للمنطقة من قبل الاجهزة الرسمية”.

ووصفت حالة من تم إنقاذهم بـ “المتوسطة والبليغة”، فيما اعلنت وزارة الصحة ان عدد الوفيات قد ارتفع الى عشرة .

وصرح مدير إدارة الإعلام فريد الشرع أن العدد الكلي لمن جرفتهم السيول بلغ 44 شخصا، بما ذلك 37 طالبا و 7 مرافقين.

وبحسب مراسلين صحفيين فان مروحيات وقوارب تشارك في عمليات البحث عن المفقودين، و أن طريق البحر الميت-العقبة قد أغلق جراء انهيار عبّارة تصريف مياه”.