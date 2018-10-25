احذروا الخلطات العشبية التي تستخدم للتنحيف وخسارة الوزن

حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في بيان اصدرته اليوم الخميس من منتجات تحوي خلطات عشبية “يدعي” منتجوها بأنها تستخدم للتنحيف وخسارة الوزن، مبينة أنها لم تُجز أياً من هذه المنتجات.

وأوضح البيان، “على ضوء وجود العديد من الادعاءات للخلطات العشبية التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام بهدف التنحيف، تود المؤسسة العامة للغذاء والدواء التأكيد على الأخوه المواطنين أنه لم يتم إجازة أي خلطة عشبية من قبل المؤسسة للتنحيف نهائياً”.

“نحذر المواطنين من الوقوع فريسة الادعاءات الكاذبة التي تروج لتلك المنتجات على أساس أنها تستخدم للتنحيف وخسارة الوزن وسد الشهية”، وفقاً لبيان المؤسسة.

كما ستقوم المؤسسة، بحسب البيان، بسحب إجازة أي خلطة عشبية أو منتجات، “تروج بادعاءات غير صحيحة ومنع تداولها في حال ثبت لدى المؤسسة أن أصحاب العلاقة يقومون بالترويج لها بالتنحيف أو بأي إدعاءات غير موافق عليها”.