صلاح السعدني “العمدة”.. اعتزل الفن ولكنه مازال على قيد الحياة

تميز بين أبناء جيله بملامح مصرية ريفية خالصة، وثقافة فنية وسياسية ظهرت على أعماله التى قدمها طوال مشواره الفني وتبلغ ما يقرب من “١٧٠” عملًا فنيًا متنوعًا بين الدراما التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.

أدواره تعد علامات فى تاريخ السينما والدراما المصرية، على رأسها العمدة سليمان غانم فى “ليالى الحلمية” وبرع فيه ليصبح اللقب الذى يناديه به الجمهور وزملاؤه ” وحسن فى “أرابيسك” و”عبدالقادر” بمسلسل الناس فى كفر عسكر وإبراهيم العقاد فى “الباطنية” وعلوانى فى فيلم “الأرض”، وسمير المتهم بالباطل فى “طائر الليل الحزين”..

إنه العمدة صلاح السعدني، الذي احتفل امس بعيد ميلاده الـ75 وفيما يلي نبذه عن حياته واعماله..

ولد العمدة فى 23 أكتوبر/تشرين اول 1943، وحصل على بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، وعمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.

من أهم أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.

أهم مسرحياته: الناصر صلاح الدين. ثورة الموتى. الملك هو الملك. باللو باللو. زهرة الصبار.

أهم أعماله التلفزيونية: أرض الرجال الضحية، الرحيل حصاد الشر والساقية وأرابيسك وأوراق مصرية، وسنوات الحب والشقاء، وحلم الجنوبي، وجسر الخطر، وملحمة الحب والرحيل وليالي الحلمية (خمسة أجزاء)، وأبنائي الأعزاء شكرًا، والزوج أول من يعلم، وبين القصرين وقصر الشوق والأصدقاء، ورجل في زمن العولمة.

كما قدم الناس في كفر عسكر ونقطة نظام وحارة الزعفراني وللثروة حسابات أخرى وعمارة يعقوبيان وعدى النهار، والباطنية والأخوة أعداء والقاصرات.

أفلامه: زوجة بلا رجل، الأرض، شياطين الليل، الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية على الممر، الحب والثمن، سوزي بائعة الحب، خلف أسوار الجامعة، لعنة الزمن، برج المدابغ، الاعتراف الأخير، الغول، المراكبي وغيرها من الأفلام اللامعة في تاريخ السينما.

وقد نشر مؤخرا الفنان المصري أحمد السعدني عبر صفحته على موقع “إنستجرام”صورة جديدة لوالده النجم صلاح السعدني الذي امتنع عن الظهور إعلاميًا أو دراميًا منذ مسلسل “القاصرات”عام 2013.

وكانت علامات الشيخوخة وأعراض المرض واضحة على وجه صلاح السعدني، الذي ظهر بالصورة مرتديًا نظارة شمسية وملابس رياضية كاجوال بسيطة خلال جلوسه بحديقة منزله.

حصل السعدنى على جائزة المركز الكاثوليكى للسينما، عن مجمل أعماله السينمائية، وجائزة التميز الفنى من مهرجان الإسكندرية السينمائى.