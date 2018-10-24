خلال اقل من ٢٤ ساعة.. القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينه

القت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل اللواء المتقاعد حابس الحناينه الذي اعترف بالتحقيق معه انه خطط منذ فترة لقتله لاعتقاده انه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005 وانه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ورد مساء امس بلاغ لمديرية شرطة محافظة مادبا بتعرض اللواء المتقاعد حابس الحناينه ( المخابرات العامة ) لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول أثناء وجوده أمام منزله ( قيد الإنشاء ) في محافظة مادبا وما لبث ان فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان ، حيث شكل فريق تحقيقي خاص من مديرية الأمن العام والمخابرات العامة لمتابعة التحقيق في القضية .

وأضاف الناطق الإعلامي ان فريق التحقيق وخلال ساعات تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لاقوال الشهود من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة حيث القي القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف انه خطط منذ فترة لقتل اللواء الحناينه لاعتقاده انه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005م وانه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله وانه ومساء يوم امس توجه إلى منزل قيد الإنشاء يعود للواء الحناينه في محافظة مادبا وفور مشاهدته له اقدم على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاهه ولاذ بالفرار وقام باخفاء سلاح الجريمة حيث جرى بدلالته ضبط السلاح وسيتم توديعه للجهات القضائية المختصة .