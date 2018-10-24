تطبيع سياسي تحت غطاء رياضي.. منتخب إسرائيلي يتوجه اليوم عبر الاردن الى دولة الامارات للمشاركة ببطولة الجودو

غادر منتخب إسرائيل بالجودو تل ابيب صباح اليوم الاربعاء متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة “غراند سلام” التي ستنطلق يوم السبت في أبو ظبي.

وكان احد عشرة لاعب جودو هم أعضاء المنتخب الإسرائيلي قد حصلوا امس على تأشيرات من الامارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة، وهذه المرة خلافا لمشاركات سابقة، سيتمكن افراد المنتخب الإسرائيلي من ارتداء ملابسهم الرياضية التي تحمل رموزهم الإسرائيلية كما سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي في حال فاز احدهم وصعد منصة التتويج.

يذكر ان الوفد الإسرائيلي لبطولة “غراند سلام” قد تأخر العام الماضي في التوجه الى أبو ظبي يوما كاملا بسبب عدم حصولهم على تأشيرات دخول في موعدها.

وقد سافر منتخب إسرائيل بالجودو هذا الصباح الى العاصمة الأردنية عمان ومنها الى أبو ظبي.

من الجدير بالذكر ان الوفد الإسرائيلي يشمل الى جانب الرياضيين عناصر امنية حماية للاعبين يرافقونهم على ان يكون في انتظارهم في أبو ظبي مجموعة أخرى من عناصر الامن الاماراتيين ليتولوا حماية افراد المنتخب الإسرائيلي اثناء اقامتهم في أبو ظبي.

ومن المنتظر ان تنضم الى الوفد الرياضي الإسرائيلي غدا الخميس وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف من حزب الليكود الحاكم لتواكب البطولة عن كثب.

وصرح رئيس اتحاد رياضة الجودو في إسرائيل، موشيه بونتي: “من عادتي ألاّ اخلط بين السياسة والرياضة، وانطلاقا من هذا وبقدر استطاعتي، ولكن مما لا شك فيه اننا نشعر هنا بشيء خاص ومثير بأن نشارك في أبو ظبي امام الجميع ونحن نحمل رموزنا الإسرائيلية لأول مرة”.