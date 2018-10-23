عادل إمام يشيد بدور عمر الحريري في مسرحية “شاهد ما شافش حاجة”

أكّد الفنان المصري الكبير عادل إمام فخره بالعمل مع الراحل عمر الحريري، الذي مرت يوم الأربعاء الماضي ذكرى رحيله.

وقال “الزعيم” عندما سئل عن عمر الحريري بعد العمل معه في مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”: “يكفيني شرف التمثيل معه”.

وأضاف: “كان نفسي أشارك مع عمر الحريري في عمل واحد، واتحرجت أعرض عليه دور المفتش في مسرحية شاهد ماشافش حاجة، واتصلت به وبنته ردت عليا فقلت لها عايز أبوكي يشتغل معايا، بالذوق بالعافية هيشتغل معايا”، ووافق الحريري على أداء دور المفتش في المسرحية.

وقال الزعيم: “لما اشتغلت معاه لقيت فيه إنسان ملتزم جداً وبيساعد زمايله على المسرح، واذا كنت نجحت في المسرحية فـ50% من النجاح بسبب الحريري”.

يُذكر أن الفنانين عملا معاً لاحقاً في مسرحية “الواد سيد الشغال”.