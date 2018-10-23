ذكرى اغراق القوات المصرية للمدمرة الاسرائيلية “إيلات” في اول انتصارات ما بعد النكسة 

حلت هذه الأيام الذكرى الـ51 لإغراق المدمرة الإسرائيلية “إيلات”، بعد أن استطاع فريق من الجيش المصري تدمير رصيف الميناء بالكامل والمدمرة، وبما اعتبر يومذاك اول انتصار مصري بعد نكسة حزيران المشؤومة .

واستخدمت القوات المصرية في هذه العملية زوق الصواريخ السوفيتي “183أر” المعروف باسم “كومار” وعلى متنه صواريخ “بي-15” التي قامت مصر بتفجير المدمرة بها.

وكانت زوارق الصواريخ “كومار” صغيرة نسبيا، حيث يبلغ طولها 25.4 متر فقط، والنزوح لا يتجاوز 70 طنا، وكان الطاقم يضم 17 شخصا، وبسرعة 38 عقدة. ومع ذلك، حملت الزوارق سلاحا خطيرا جدا في ذلك الوقت – صاروخان من طراز P-15 تيرميت مضاد للسفن.

يزن الصاروخ الواحد أكثر من 2100 كيلوجرام ولديه رأس حربي قوي تراكمي شديد الانفجار يزن 480 كيلوجراما مع نطاق يصل إلى 40 كيلومترا.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الاول عام 1967، وجهت هذه الزوارق ضربة موجعة للبحرية الإسرائيلية، حيث غرقت “إيلات” وتوفي 47 بحارا اسرائيلياً وأصيب 90 آخرون.