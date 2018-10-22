كاميرا المراقبة ترصد لحظة دخول وخروج “خاشقجي المزيف” من القنصلية

نشرت شبكة CNN الأمريكية صورة للمدعو مصطفى مدني الذي قام بارتداء ملابس الصحفي الراحل جمال خاشقجي وخرج من الباب الخلفي للقنصلية السعودية في اسطنبول، بهدف التمويه.

وكان مسؤول سعودي قد كشف لوكالة رويترز أمس الأحد إن مدني، أحد أفراد الفريق الأمني السعودي المكون من 15 عنصرا، ارتدى ملابس الصحفي السعودي، ونظارته، وساعته الآبل، بعد وفاته، وأوضح أن مدني غادر من الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة للايهام بأن خاشقجي خرج من المبنى.

واختفى خاشقجي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الاول الجاري بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف إنجاز معاملة زواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.