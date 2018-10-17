صدور عدد تشرين أول من مجلة الاصلاح الثقافية

صدر، هذا الأسبوع، العدد الجديد ( ٧، المجلد السابع عشر، تشرين أول ٢٠١٨ ) من مجلة الاصلاح الثقافية، التي تصدر كل شهر عن دار ” الأماني ” في قرية عرعرة بالمثلث الشمالي، ويرأس تحريرها الأديب الأستاذ مفيد صيداوي.

جاء العدد في ٥٠ صفحة، واحتوى على مواد وموضوعات أدبية وثقافية وقراءات نقدية ونصوص ابداعية، عدا التقارير المختلفة.

وخصص رئيس التحرير كلمة العدد ” العروة الوثقى ” لانتخابات السلطات المحلية العربية، داعيًا الى انتخابات هادئة حضارية بروح الننافس الحضاري على خدمة البلد واهالي البلد، وليس من أجل المناصب، ومن أجل الرواتب، ولا من اجل الجاهات، إذ أن البلدية والمجلس المحلي اطاران قانونيان لخدمة المواطنين المصوتين وأبنائهم في بلدتهم.

ساهم في الكتابة للعدد د. حاتم عيد خوري بمقال عن الانتخابات البلدية أيضًا، ود. حاتم محاميد بتقرير عن المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية الذي انعقد في أيلول الماضي تحت عنوان ” المعجمية العربية واقع وآفاق “، والأديب فتحي فوراني ” دفاعًا عن هويتي الثقافية والقومية “، ومحمود خبزنا ( أبو يوسف ) محاميد، اقتطف زهرات جميلة من بستان الأدب، وأحمد صالح جربوني ” لقطات من الذاكرة “، عن أبي عمر وراء القضبان، والأديب الناقد شاكر فريد حسن عن اعتقال الشاعرة الريناوية دارين طاطور تحت عنوان ” يحاكمون القصيدة “، والكاتبة جميلة شحادة عن ” كيف نحمي أفكارنا من السرقة “، والمحامي حسن عبادي ” مش رايح أوصيكم “، ود. محمد حبيب الله ” شؤون تربوية- الوظائف البيتية حتى متى ( ما بين الكيف والكم “، والمربي المتقاعد حسني حسن بيادسة ” عن ” استمرارية واستدامة مسابقة رمضان انجاز مشرف للمجلة وقرائها “، والاستاذ سعود خليفة ” حكم وأقوال مأثورة “، وعمر سعدي من ذاكرة الوطن عن احمد مصطفى العدلي- العرموط، ود. نبيه القاسم عن ” اليد الدافئة ” ليحيى يخلف، ود. منير توما عن العرافة والأصالة في قصائد ديوان ” العجزة ” للأستاذ الشاعر احمد الحاج، والشاعر حسين مهنا في عين الهدهد ” الوضوح والغموض في الأدب “، والأديب عبد الرحيم الشيخ يوسف ” جولات في بساتين بنت عدنان ” .

اما في مجال النصوص الشعرية والقصص القصيرة، فضم العدد قصيدة للشاعر صالح احمد كناعنة بعنوان ” ليلى الأنثى الكلام “، واحمد طه ” بلادي “، وانتصار عابد بكري ” حكاية “، واسمهان خلايلة ” تيه “، وقصة ” عودة اللقاء “، للكاتب يوسف جمال.

وتستضيف المجلة السيد احمد عبد الرؤوف جبارين، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب في البلاد.

واشتمل العدد كذلك على الزوايا التالية ” خالدون في ذاكرتنا ” عن المرحوم صادق عارف مسعود، نائب أسبق لرئيس مجلس عرعرة المثلث، و ” نافذة على الأدب العالمي “، و ” نافذة على الشعر العبري الحديث “، و ” رحيق الكتب “، وغير ذلك من المعالجات والتقارير.

في حين تنشر المجلة على الغلاف الداخلي لوحة للفنان المرحوم د. سليم مخولي، وهو طبيب وفنان وشاعر له عدة اصدارات ومؤلفات من الشعر.