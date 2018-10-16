عشرات شركات التخليص تباشر اعمالها لدى معبر جابر – نصيب

باشرت عشرات شركات التخليص، اليوم الثلاثاء، عملها في معبر جابر الحدودي بعدما استكملت كافة إجراءات الترخيص اللازمة للعمل، وفق نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة.

وبين أبو عاقولة أن 30 شركة تخليص انجزت يوم أمس الإجراءات القانونية اللازمة من خلال توفير عقود الإيجار ومراجعة دائرة الجمارك التي سهلت أعمال تجديد ترخيص مكاتب التخليص، لافتا إلى أن المكاتب الثلاثين ستعمل اليوم على تنفيذ واجبها بالتخليص على البضائع كالمعتاد.

وأوضح أنه سيتم تسليم تلك الشركات مواقعها في مركز جابر الحدودي اليوم، مؤكدا أنها في كامل الجهوزية لتسيير العمل من خلال توفر كافة متطلبات وأجهزة التخليص الإلكترونية.

ولفت أبو عاقولة إلى أن من يرغب من بقية شركات التخليص، تجديد الرخص بما يتيح لها ممارسة العمل بشكل كامل.

وشهد مركز جابر الحدودي يوم أمس الاثنين، عبور 248 شخصا من وإلى سورية، فضلا عن قرابة الـ80 سيارة.

يشار إلى أن 172 شركة تخليص كانت تعمل في معبر حدود جابر قبل إغلاق المعابر في العام 2015 إثر سيطرة المعارضة المسلحة عليه.