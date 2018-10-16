عبدالحكيم عبدالناصر يلتقي الفنان محمد صبحي ويشيد بمسرحية “خيبتنا”

شاهد عبدالحكيم، نجل الزعيم جمال عبدالناصر، مسرحية “خيبتنا”، للفنان محمد صبحي، وأشاد بالعمل، وبالمجهود الكبير الذي يبذله كل فريق العمل، وبالفكرة التي يطرحها العرض، مؤكدا أهمية المسرح الجاد البعيد عن الابتذال.

حضر نجل الرئيس الراحل مصطحبا معه زوجته، وقد استقبله الفنان محمد صبحي في مكتبه الخاص عقب عرض المسرحية التي تعرض بمدينة سنبل في الطريق الصحراوي.

كما حضر أيضا في اليوم ذاته، الإعلاميان عمرو عبدالحميد، ونشأت الديهي، رئيسا قناة ten العرض، واللذان أبديا إعجابهم بالعرض.

مسرحية “خيبتنا” هى أحدث مسرحية يقدمها النجم محمد صبحي ضمن مشروعه “المسرح للجميع”، وهي من تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي، سماح السعيد، بمشاركة ندى ماهر، بطلة مسرحية “غزل البنات”، ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسي الهواري وميرنا زكري وعبير فاروق والفنان القدير شوقي طنطاوي، والوجه الجديد حازم القاضي.

مسرحية “خيبتنا” تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية، وتأثير التقدم العلمي في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين في العالم العربي والأمريكي.

وتدور المسرحية فى قالب كوميدي غنائي استعراضي، يجسد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور “يائس” العالم في علم الجينات.