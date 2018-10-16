بعد عملية استمرت 9 ساعات.. الانتهاء من تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول فجر اليوم / فيديو

قال شهود من رويترز إن الفريقين التركي والسعودي للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ أسبوعين غادرا القنصلية السعودية في اسطنبول في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء بعد عملية تفتيش استمرت تسع ساعات في المبنى.

وأثناء التفتيش، قالت محطة (سي.إن.إن) وصحيفة نيويورك تايمز يوم امس الاثنين إن السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي خلال تحقيق سار على نحو خاطئ فيما تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ”قتلة مارقين“ ربما يتحملون المسؤولية.

وكانت القنصلية هي آخر مكان شوهد عنده خاشقجي قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وأرسل ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو للاجتماع مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن القضية التي أدت إلى توتر العلاقات الأمريكية السعودية التي حرص الرئيس الأمريكي على تطويرها.

وقال شاهد إن فريق التحقيق التركي الذي يضم حوالي عشرة أشخاص غادر القنصلية قبل الساعة الخامسة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) بعد استكمال التفتيش في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. وقال شاهد آخر إن مدعيا تركيا غادر بعد ذلك بقرابة الساعة أو الساعة والنصف في حين خرج الفريق السعودي بعده بقليل في ثلاث سيارات.

وذكر شاهد من رويترز أن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة. واشتمل فريق البحث على أحد الكلاب البوليسية.

وكان مصدر دبلوماسي تركي قد قال إن فريقا تركيا سعوديا مشتركا سيفتش القنصلية.

واختفى خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة وكاتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست والمنتقد البارز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه المرتقب. ويقول مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أنه قُتل وجرى نقل جثته.

ونقلت محطة (سي.إن.إن) عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة السعودية على تقرير (سي.إن.إن).

ونقلت نيويورك تايمز عن شخص مطلع على الخطط السعودية قوله إن ولي العهد وافق على إجراء تحقيق أو تسليم خاشقجي للسعودية.. مضيفة بالقول : إن الحكومة السعودية ستحمي الأمير بإلقاء اللوم على مسؤول مخابرات فيما يتعلق بالعملية التي سارت على نحو خاطئ.

وأثارت القضية استنكارا دوليا ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حيث ينسحب الرؤساء التنفيذيون لشركات على نحو متزايد من مؤتمر استثماري مزمع في الرياض هذا الشهر.

ومن جانبها ذكرت وكالة “الأناضول”، أن فريق التحقيق التركي قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء، مشيرة إلى أن الفريق عاين سقف المبنى وحديقته.

كما نشرت “الأناضول” صورا ومقاطع فيديو قالت إنها لفريق البحث الجنائي التركي أثناء تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول في إطار الفريق المشترك بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

فريق البحث الجنائي التركي يواصل أعماله داخل #القنصلية_السعودية … الفريق قام بعد دخوله #القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافد أضواء زرقاء#جمال_خاشقجي #السعوديةhttps://t.co/6zrYOUILSj pic.twitter.com/jyidvav4m0 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 15, 2018

يواصل فريق البحث الجنائي التركي أعمال التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي داخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول

وبحسب مراسل الأناضول فإن الفريق قام بعد دخوله #القنصلية بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى وظهرت من النوافد أضواء زرقاء#السعودية #تركياhttps://t.co/6zrYOUILSj pic.twitter.com/ipAe5BYreE — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 15, 2018